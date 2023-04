Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat den Vertrag mit Defensivspieler Kiliann Sildillia verlängert. Das teilten die Breisgauer am Montag mit, ohne Details zur Laufzeit zu nennen. Der 20 Jahre alte Franzose war 2020 vom FC Metz zum Sport-Club gewechselt und kam seither auf 41 Pflichtspiele.

"Mit Qualität, Geduld und Demut hat sich Kiliann einen festen Platz in unserer Mannschaft erarbeitet", lobte Sportdirektor Klemens Hartenbach. In der laufenden Saison gehört Sildillia zum Stamm in der Freiburger Defensive.