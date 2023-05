Trotz der jüngsten Rückschläge will der SC Freiburg in den letzten beiden Bundesliga-Spielen die Champions League erreichen.

Trotz der jüngsten Rückschläge hat der SC Freiburg weiter Hoffnung auf die Teilnahme an der Champions League. An den beiden letzten Spieltagen könne "alles passieren, und was für Sportler wären wir, wenn wir jetzt nicht nach dem Maximum streben würden", sagte Angreifer Michael Gregoritsch im kicker meets DAZN-Podcast.

Die erneute Teilnahme an der Europa League haben die Breisgauer bereits sicher. Nach den Niederlagen gegen die direkten Konkurrenten RB Leipzig (0:1) und Union Berlin (2:4) beträgt der Rückstand auf Rang vier drei Punkte. Am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) empfängt der Sport-Club in der Fußball-Bundesliga den VfL Wolfsburg.

Man dürfe mit der bisherigen Saison "grundsätzlich sogar zufrieden" sein, sagte Gregoritsch und ergänzte mit Blick auf den Traum von der erstmaligen Teilnahme an der Königsklasse: "Wir wollen trotzdem noch versuchen, in den letzten beiden Spielen das Punktemaximum zu holen, damit diese Chance noch da ist."