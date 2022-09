Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Nationalspielerin Laura Freigang von Eintracht Frankfurt hat im Bundesliga-Eröffnungsspiel gegen Bayern München (0:0) am Freitag eine Schultereckgelenkverletzung erlitten. Wie die Eintracht am Samstag nach einer MRT-Untersuchung mitteilte, muss die Stürmerin eine Schiene tragen und "erst einmal" mit dem Training aussetzen. "Ich weiß nicht, wie lange ich pausieren muss", sagte Freigang am Samstagabend im ZDF-Sportstudio, "ich muss aber nicht operiert werden."

Die 24-Jährige war bei einem Zweikampf kurz vor der Pause unglücklich auf die Schulter gefallen. Nach einer Behandlungspause spielte die Vize-Europameisterin aber vor der Rekordkulisse von 23.200 Fans im Deutsche Bank Park weiter bis zur 73. Minute.