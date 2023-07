Christoph Freund geht seine neue Aufgabe als Sportdirektor des deutschen Rekordmeisters Bayern München mit großer Vorfreude an. "Ich freue mich extrem auf die neue Aufgabe", sagte Freund am Mittwoch bei einer Pressekonferenz seines aktuellen Klubs Red Bull Salzburg. Bayern sei ein "unglaublicher Verein mit unglaublichen Werten und Möglichkeiten", ergänzte der 46-Jährige, der seinen Posten am 1. September als Nachfolger des nach Saisonende entlassenen Hasan Salihamidzic antreten wird.

"Für mich ist Bayern München eine der absoluten Top-Adressen im internationalen Weltfußball", sagte Freund: "Es hat mich beeindruckt und die Gespräche haben mich bestätigt, dass das ein spezieller und herausragender Verein ist, der unheimlich große Ziele hat und die höchsten Ziele im Weltfußball auch erreichen kann."

Freund hatte in der Vergangenheit auch mit dem FC Chelsea verhandelt, nach "intensiven und anstrengenden" Gesprächen kam ein Wechsel jedoch nicht zustande. Eigentlich "wollte ich mich die nächsten zwei, drei Jahre mit nichts anderem beschäftigen als mit dem FC Red Bull Salzburg, weil der Verein mir so viel gibt, ich so glücklich bin hier, ich so gerne jeden Tag zur Arbeit gehen und so viel umsetzen kann, dass ich extrem happy bin und ich mir nicht vorstellen kann, dass ich etwas anderes mache", sagte der Österreicher: "Das war bis zu dem Zeitpunkt der Fall, als sich der FC Bayern München bei mir gemeldet hat."

Er habe es "immer wieder gesagt, auch intern zu meiner Familie: Sollte sich einmal Bayern München melden, wäre das eine große Auszeichnung, und ich würde mich natürlich damit auseinandersetzen", führte Freund aus: "Dann war es so weit, und die Dinge haben ihren lauf genommen."