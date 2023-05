13 Heimpleiten in Serie, seit 26 Spielen ohne Sieg - aber Torsten Frings glaubt an einen Erfolg von Werder Bremen im Duell mit Bayern München.

13 Heimpleiten in Serie, seit 26 Bundesliga-Spielen ohne Sieg - aber der ehemalige Nationalspieler Torsten Frings (46) glaubt dennoch an einen Erfolg von Werder Bremen im Duell mit Bayern München (Samstag, 18.30 Uhr/Sky). Es sei "eine große Chance da, gerade in der Verfassung, die Bayern gerade hat", sagte Frings bei der Einweihung seines Porträts als neuer Ehrenspielführer im Werder-Museum.

"Werder muss mutig sein, offensiv spielen, dann auch das nötige Quäntchen Glück haben - und dann ist etwas machbar", sagte Frings, der mit Bremen 1999 und 2009 den DFB-Pokal gewann und von 2004 bis 2005 für Bayern spielte: "Wir wissen alle, dass Bayern gerade nicht in Topform ist" und "vielleicht kommen sie gerade zum richtigen Zeitpunkt hierher". Allerdings wird Toptorjäger Niclas Füllkrug (Wadenprobleme) erneut ausfallen.

Letztmals gewann Bremen am 20. September 2008 gegen Bayern, damals gewannen die Hanseaten mit 5:2 in München.