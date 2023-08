Niclas Füllkrug hat seine bisher ausbleibende Vertragsverlängerung beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen begründet. "Es ist natürlich immer einfach zu sagen, wenn irgendwie im Raum steht, dass ich ein Angebot nicht angenommen habe, dass dann die Wertschätzung nicht stimmt. Aber grundsätzlich gibt es einfach viele Dinge, die man in so einem Prozess beachten muss", sagte der Nationalspieler im ran-Interview vor dem Saisonauftakt am Freitagabend (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) gegen Bayern München.

Füllkrugs Vertrag an der Weser läuft noch bis 2025. Der 30-Jährige fühlt sich im Team und bei Trainer Ole Werner wohl. "Ich glaube, die Rolle, die ich hier bei Werder mittlerweile habe, die ist schon eine besondere", sagte Füllkrug, der eine Vertragsverlängerung zuletzt als "eine gute Option" bezeichnete.