Bremen (SID) - Stürmer-Star Niclas Füllkrug (30) von Werder Bremen beschäftigt sich derzeit nicht mit einem möglichen Vereinswechsel im Sommer. "Ich bin mit dem Kopf komplett hier", sagte der Nationalspieler am Donnerstag und betonte, nicht "unter Druck" zu stehen, um eine "schnelle Entscheidung" herbeizuführen: "Es ist noch viel Zeit, es wird sich zeigen, was passiert."

Füllkrugs Vertrag an der Weser läuft noch bis 2025, aber Werder hatte zuletzt nicht ausgeschlossen, einem Transfer im Sommer zuzustimmen - wenn das finanzielle Angebot passt. Die Transfergerüchte um seine Person lassen Füllkrug kalt: "Mir ist das egal, ich bin da komplett entspannt." Er und seine Familie fühlen sich in Bremen "wohl, hier geht es uns gut."

Den Rückenwind von der Nationalmannschaft will Füllkrug nun auch bei Werder nutzen. "Ich bin im Moment in einem kleinen Flow, den möchte ich am Leben erhalten", sagte er nach seinen drei Toren für die DFB-Elf in den Spielen gegen Peru und Belgien. Den "Fülle-Hype" kann er aber auch realistisch einschätzen: "Ich weiß nicht, ob die Leute mich noch so cool finden, wenn ich mal drei Spiele nicht treffe."