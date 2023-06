Der deutsche Fußball-Meister Bayern München hat bei seiner Stürmersuche offenbar ein Auge auf den Serben Dusan Vlahovic von Juventus Turin geworfen. Nach Angaben der Zeitung Gazzetta dello Sport haben die Münchner bereits Kontakt mit dem italienischen Rekordmeister aufgenommen. Demnach bieten die Bayern für den 23-Jährigen 60 Millionen Euro, allerdings soll auch der FC Chelsea Interesse angemeldet haben.

Juve soll indes mindestens 80 Millionen Euro für Vlahovic fordern, der im Januar 2022 für 70 Millionen von der AC Florenz gekommen war. In der vergangenen Saison hatte er in 27 Spielen der Serie A zehn Tore erzielt, sein Vertrag bei Juve läuft bis Juni 2026.

Juventus will sich am Ende einer schwierigen Saison ohne Champions-League-Qualifikation von einigen teuren Spielern trennen. Auch der Franzose Adrien Rabiot könnte in diesem Sommer den Klub verlassen.