Aufsteiger 1. FC Heidenheim will gegen den SC Freiburg einen erfolgreichen Jahresabschluss feiern.

Trainer Frank Schmidt von Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim will mit seiner Mannschaft einen erfolgreichen Jahresabschluss feiern. "Wir wollen nochmal alles geben und nochmal daran erinnern, was für ein unglaubliches Jahr 2023 war", sagte Schmidt vor dem Spiel gegen den SC Freiburg am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky): "Es wäre die Krönung für uns, wenn wir jetzt nochmal drei Punkte holen."

Was seine Mannschaft im zurückliegenden Jahr insbesondere mit dem ersten Bundesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte geleistet habe, sei "gigantisch", schwärmte der 49-Jährige. Mit einem Sieg gegen Freiburg könnte sich die Mannschaft in eine "herausragende Ausgangsposition" für das neue Jahr bringen, sagte Schmidt.

Gleichzeitig warnte der Coach vor dem kommenden Gegner. Freiburg gehöre zu den "Top-Mannschaften in Deutschland", gerade hinsichtlich Engagement und Einsatz sei die Mannschaft von Christian Streich "herausragend", warnte Schmidt: "Sie sind immer bereit zu arbeiten und zu kämpfen. Es ist eine richtig gute Mannschaft mit einem sehr guten und erfahrenen Trainer."