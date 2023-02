Berlin (SID) - Torwart Rafal Gikiewicz vom Fußball-Bundesligisten FC Augsburg ärgert sich über den geplatzten Wechsel des spanischen Stars Isco zu seinem Ex-Klub Union Berlin. "Als es hieß, dass er kommt, wollte ich direkt bei Union ein Trikot von ihm bestellen – das wird jetzt nichts mehr", sagte Gikiewicz der Sport Bild.

Der 35-jährige Pole, der die Berliner 2020 in Richtung Augsburg verlassen hatte, um "einmal weiter oben zu stehen", wünscht den Eisernen die Meisterschaft. "Ich finde, dass wir uns an Union ein gutes Beispiel nehmen können. Sie zeigen, was auch als kleinerer Klub alles möglich ist", sagte Gikiewicz, der mit den Fuggerstädtern auf Tabellenrang 13 steht - während Union als Bayern-Jäger Nummer eins um den Meistertitel kämpft.