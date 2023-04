Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach droht in den nächsten Spielen der Ausfall von Joe Scally.

Mönchengladbach (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach droht in den nächsten Spielen der Ausfall von Joe Scally. Der US-Nationalspieler musste beim Sieg gegen den VfL Wolfsburg (2:0) in der 76. Minute ausgewechselt werden. "Es sieht nach einer Muskelverletzung aus. Wie schwer das ist, kann man noch nicht sagen", sagte Trainer Daniel Farke und fügte an: "Es kann schon sein, dass er das eine oder andere Spiel fehlen wird."