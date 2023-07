Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat den Franzosen Franck Honorat als Ersatz für Nationalspieler Jonas Hofmann verpflichtet. Der 26 Jahre alte Offensivspieler kommt vom Erstligisten Stade Brest und erhält einen Vertrag bis 2028. Die Ablöse soll zwischen sechs und acht Millionen Euro liegen.

Honorat könne Hofmann "von der Position und vom Profil her ersetzen", hatte der neue Trainer Gerardo Seoane schon am Sonntag gesagt: "Jonas hat vielleicht ein paar Qualitäten, die Franck nicht hat - dafür hat er andere."

Honorat stand bereits vor einem Jahr auf dem Wunschzettel der Borussia, damals scheiterte ein Transfer aber am Veto von Brest. Der Franzose war 2020 für fünf Millionen Euro aus Saint-Etienne dorthin gewechselt. In 134 Partien in der Ligue 1 erzielte er 25 Tore und bereitete 19 vor.

"Franck ist ein Spieler, der auf beiden offensiven Außenbahnen zum Einsatz kommen kann, der schnell ist, Tore schießen und auch vorbereiten kann", sagte Borussias Geschäftsführer Sport Roland Virkus: "Wir freuen uns, dass er trotz anderer Angebote unbedingt zu uns kommen wollte."

Hofmann hatte die Borussia in Richtung Bayer Leverkusen verlassen. Zuvor waren unter anderem auch Marcus Thuram, Lars Stindl und Ramy Bensebaini gegangen. Honorat ist der erste prominentere Neuzugang des Sommers.