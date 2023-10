Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat die Länderspielpause genutzt und Selbstbewusstsein für das Rheinderby in zehn Tagen beim 1. FC Köln getankt. Im Testspiel gegen den belgischen Erstligisten VV St. Truiden setzten sich die Fohlen, die in der Liga nach sieben Partien erst einen Saisonsieg eingefahren haben, am Donnerstag mit 4:1 (3:0) durch.

Für die Borussia, bei der Trainer Gerardo Seoane den Kader mit etlichen U23-Spielern aufgefüllt hatte, trafen Nathan Ngoumou (26.), Patrick Herrmann (28.), Hannes Wolf (44.) und Manu Kone (77.). Wolf, der den Pausenstand besorgt hatte, unterlief nach dem Seitenwechsel ein Eigentor (62.).

Gladbach reist am 22. Oktober (15.30 Uhr/DAZN) zum prestigeträchtigen Duell nach Köln. Dort möchten die auswärts ungeschlagenen Borussen, aktuell mit sechs Punkten auf Rang zwölf, den Erzrivalen weiter distanzieren. Der in der Bundesliga noch sieglose FC, mit einem Zähler Tabellenschlusslicht, war am Mittwoch beim Bezirksligisten SC Germania Reusrath (15:0) auf Torejagd gegangen.