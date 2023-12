Trainer Gerardo Seoane vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach war nach dem verpassten Sieg gegen Werder Bremen mächtig angefressen. "Die Spieler müssen individuell stabiler werden und weniger Fehler machen", sagte der Schweizer nach dem 2:2 (1:1) und sah für die kommenden Wochen "genug Themen, an denen wir arbeiten müssen".

Der fünfmalige deutsche Meister verspielte zum wiederholten Mal in dieser Saison eine Führung. Nationalspieler Marvin Ducksch glich in der 76. Minute nach dem Doppelpack von Rocco Reitz (45., 49.) noch aus. "Es fehlt uns einiges. Es gibt einige Punkte, in denen wir uns weiterentwickeln müssen", monierte Seoane und fügte an: "Wir müssen eine ganz andere Energie von Anfang an ins Spiel bringen. Zum Schluss müssen wir es besser verwalten und mehr Kontrolle haben."