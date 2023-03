Mönchengladbach (SID) - Mit Ausnahme von Manu Kone kann Trainer Daniel Farke von Borussia Mönchengladbach im Derby beim 1. FC Köln aus dem Vollen schöpfen. "Bis auf unsere Langzeitverletzten Tony Jantschke und Julian Weigl stehen alle Jungs zur Verfügung. Das einzige Fragezeichen steht noch hinter Manu, der mit leichten Wadenproblemen von der Nationalmannschaft zurückgekehrt ist", sagte Farke am Freitag über den Franzosen.

Wieder fit für das Duell mit dem Erzrivalen am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) ist auch Kapitän Lars Stindl, der nach Schmerzen im Fuß seit Dienstag wieder voll trainiert. "Lars hat herausragende sportliche Qualitäten. Insbesondere in so einem wichtigen und brisanten Spiel ist es gut, ihn dabei zu haben", sagte Farke.

Noch immer ungeklärt ist Stindls Zukunft. Der Vertrag des 34-Jährigen läuft aus, Stindl denkt über eine Rückkehr in seine Heimat und damit zu seinem Ex-Klub Karlsruher SC nach. Sportdirektor Roland Virkus kündigte eine "zeitnahe" Entscheidung an.