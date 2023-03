München (SID) - Bayern Münchens Leon Goretzka sieht vor dem Bundesliga-Gipfel gegen Borussia Dortmund einen besonderen Druck auf den Stars des Rekordmeisters lasten. Nach zehn Meistertiteln in Folge wolle er "als Spieler absolut nicht zu der Mannschaft gehören, die diese Serie reißen lässt", sagte der Nationalspieler der Sport Bild.

Goretzka zeigte sich vor dem Topduell am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den Tabellenführer, der einen Punkt vor den Bayern liegt, zuversichtlich. "Wir stehen unter Druck, keine Frage. In diese Situation haben wir uns selbst gebracht. Vom Ergebnis können wir uns nichts mehr erlauben", betonte der 28-Jährige und fügte an: "Das Gute ist: Genau in diesen Situationen waren wir als FC Bayern in der Vergangenheit da. Das ist auch der Plan für Samstag."

Er finde so eine Konstellation "geil", meinte Goretzka: "Mir machen diese Spiele unglaublich viel Spaß, ich freue mich riesig auf Samstag. Wegen dieser Situationen bin ich zum FC Bayern gewechselt, deshalb will ich in diesem Verein sein: um den Druck zu spüren, sich aus der Situation zu kämpfen, dieses Spiel zu gewinnen. Ich kann nur sagen: Wir sind bereit. Wir wollen die elfte Meisterschaft in Folge!"

Dass den Bayern in den vergangenen Wochen die Konstanz fehlte, dürfe nicht mehr passieren. "Hier sind wir alle gefordert, es viel besser zu machen", sagte der Mittelfeldspieler. Eine Mentalität wie im Champions-League-Achtelfinale gegen Paris St. Germain "müssen wir viel häufiger abrufen".