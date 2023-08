Robin Gosens sieht in seinem Wechsel zum Fußball-Bundesligisten Union Berlin auch Vorteile für seine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft.

Neuzugang Robin Gosens sieht in seinem Wechsel zum Fußball-Bundesligisten Union Berlin auch Vorteile für seine weitere Karriere in der deutschen Nationalmannschaft. Bundestrainer Hansi Flick könne ihn nun "öfter live im Stadion sehen, als es zuvor möglich war", sagte Gosens, der von Inter Mailand nach Köpenick gewechselt ist, im Sky-Interview.

Er und Flick seien während der gesamten Transferperiode in Kontakt geblieben. "Ich habe ihn immer als Ratgeber und Ansprechpartner genutzt. Er hat sich sehr gefreut, dass ich den Weg in die Bundesliga gefunden habe", sagte Gosens, der am Sonntag im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 (15.30 Uhr/DAZN) erstmals in der Bundesliga auflaufen dürfte: "Er hat mich in meiner Entscheidung nur bestärkt, das jetzt hier durchzuziehen. Er hat mir nicht konkret zu Union geraten. Er ist ein Mensch, der mir immer wieder gesagt hat: Höre auf dein Gefühl."

Mit dem Vorjahresvierten Union, der erstmals in der Champions League antritt, hat Gosens viel vor. "Wir haben die Qualität, um eine sehr wichtige Rolle zu spielen. Wir sollten uns nicht verstecken", sagte Gosens: "Wer Champions League spielt, der muss Ambitionen haben." Er sei nicht nach Berlin gekommen, um den Klassenerhalt zu spielen.

Den Wechsel zu Union hält der 29-Jährige für die richtige Entscheidung. "In meiner Heimat sagt man immer: Das passt wie Arsch auf Eimer. Diese Redewendung kann man in meinem Fall gut anwenden", sagte Gosens: "Die Entscheidung für einen Transfer hat letztendlich zwar ein bisschen gedauert, war im Grunde genommen aber eine einfache für mich."