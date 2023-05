Raphael Guerreiro verlässt nach sieben Jahren den deutschen Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund. "Es ist an der Zeit, dass ich mich mit viel Traurigkeit von euch allen verabschiede", schrieb der 29 Jahre alte portugiesische Nationalspieler in den sozialen Netzwerken. Der Vertrag des Europameisters von 2016 läuft im Sommer aus.

"Ich werde die Liebe, die ich von den Fans und meinen Teamkollegen in diesen sieben Jahren erhalten habe, nie vergessen", so Guerreiro weiter. Angeblich hat Atletico Madrid Interesse an dem Defensivspieler geäußert.