Präsident Herbert Hainer vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München hat sich im Experten-Streit vor Trainer Thomas Tuchel gestellt. "Ich finde es gut, dass der Thomas jetzt ein Stoppschild gesetzt hat. Mir gefällt es, dass er so wehrhaft ist", sagte Hainer bei MagentaSport.

Tuchel liegt seit Wochen im Clinch mit den Sky-Analysten Lothar Matthäus und Dietmar Hamann. Der Zwist eskalierte am Rande des Klassikers am vergangenen Samstag in Dortmund (4:0), als Tuchel in mehreren Interviews bockig und sarkastisch auftrat.

"Er hat genug Druck wie wir alle bei den Bayern", sagte Hainer und ergänzte mit Blick auf Matthäus und Hamann: "Jeder kann seine Meinung sagen und Kritik üben. Manchmal hatte man den Eindruck, dass bei uns alles in Schutt und Asche liegt und wir gegen den Abstieg spielen."

Das Gegenteil sei der Fall. "Wir haben noch kein Spiel verloren und haben in der Champions League alle Spiele gewonnen. Ja, wir sind im Pokal ausgeschieden. Nicht gut, aber das kann passieren."