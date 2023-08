Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Dietmar Hamann sieht in Borussia Dortmund nach dem dramatischen Saisonfinale in der vergangenen Spielzeit keinen Meisterschaftsanwärter. Das sagte der 49-Jährige am Dienstag bei der Sky-Sport-Fußball-Saisoneröffnung 2023/24. "Die Dortmunder sind für mich in diesem Jahr kein Titelkandidat, obwohl sie sich gut verstärkt haben", sagte Hamann in der Talkrunde.

Seine kurze Antwort auf die Meisterfrage? "Leipzig!" "Mit Lois Openda haben sie einen Spieler geholt, der viele Tore machen wird", außerdem wird "Bayern München Probleme bekommen", prognostizierte Hamann.

Dem Titelverteidiger aus München rät er indes von einem Transfer von Harry Kane ( Tottenham Hotspur) ab: "Für die Bundesliga und die Bayern wäre es super, aber für das Geld würde ich es nicht machen." Große Stücke setzt Hamann hingegen auf den jungen Mathys Tel, der "in der Liga auch 20 Tore schießt".

Neben der Talkrunde stellte Sky auch sein Programm rund um die Bundesliga-Saison 2023/24 vor. Neben den gewohnten Live-Übertragungen von insgesamt über 900 Partien gibt es auch einige Neuerungen rund um die Berichterstattung im deutschen Fußball. So gibt es jeden Samstagvormittag die neue Sendung "Guten Morgen Fans!", die bereits ab 9.00 Uhr auf die Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag einstimmen soll.