Aufsteiger 1. FC Heidenheim wird bei seiner Saisoneröffnung am 5. August gegen den italienischen Fußball-Erstligisten Hellas Verona antreten. Dies teilte der Bundesligist am Montag mit, bei dem Termin findet zudem die Kaderpräsentation statt. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt ist am ersten Bundesliga-Spieltag am 19. August beim VfL Wolfsburg zu Gast, im DFB-Pokal geht es am 13. August zum Oberligisten Rostocker FC.