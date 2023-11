Nach vier Pflichtspielniederlagen in Serie hat Trainer Frank Schmidt vom Aufsteiger 1. FC Heidenheim seine Mannschaft zur Rückbesinnung auf "unsere DNA" aufgefordert. "Wir müssen", sagte er vor dem Bundesliga-Gastspiel des VfB Stuttgart am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN), "mit einer anderen Körperhaltung, mit einer anderen Selbstverständlichkeit verteidigen als in den letzten Spielen. Kriegen wir das in den Griff, haben wir eine Chance, wenn nicht, wird es schwer."

Nach der Niederlagen am Dienstag im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach (1:3) hatte sich Schmidt bei den Fans für die "Nicht-Leistung" seiner Mannschaft entschuldigt. "Wir können schlecht spielen, aber ich möchte sehen, dass wir uns immer im Grenzbereich bewegen", sagte er und ergänzte: "Wir sind immer noch der Aufsteiger, der arbeitet und strampelt, wir müssen die DNA, die uns ausmacht, wieder auf den Platz bekommen."

Seine sieben Punkte hatte Heidenheim in den ersten sechs Spielen erzielt. Da nun die Erfolgserlebnisse ausblieben, erkannte Schmidt, sei eine Situation entstanden, in der das sei das Selbstvertrauen "naturgemäß nicht das größte ist". Aber jeder wisse: "Jammern, sich selbst bemitleiden, das funktioniert nicht, schon gar nicht hier, und aus dieser Spirale müssen wir raus". Es müsse sich aber "keiner Sorgen machen, das sind Herausforderungen, die machen Spaß".