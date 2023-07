Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim präsentiert sich in der Frühphase seiner Saisonvorbereitung weiter in Torlaune. Das Team von Trainer Frank Schmidt gewann sein zweites Testspiel beim benachbarten Fußball-Kreisligisten SV Mergelstetten 14:0 (7:0). Zuletzt hatte Heidenheim im Rahmen seines Trainingslagers in Südtirol eine Eisack-Rienz-Auswahl mit 12:0 besiegt.

Gegen Mergelstetten kamen in Schmidts Anfangsformation alle vier bisherigen Neuzugänge zum Einsatz. Als zweifache Torschützen zeichneten sich Marvin Pieringer, Eren Dinkci, Tim Kleindienst und Stefan Schimmer aus.