Bremen (SID) - Nach schwierigen wirtschaftlichen Jahren wird Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen bei der bevorstehenden Mitgliederversammlung eine positive Bilanz verkünden. "Wir werden für die vergangene Saison in der 2. Liga ein Ergebnis von über sechs Millionen plus präsentieren – eine herausragende Teamleistung", sagte Bremens Vorstandschef Klaus Filbry im kicker-Interview.

Ausschlaggebend dafür sei "eine Kombination aus vielen Maßnahmen. Wir haben etwa im Sponsoring- und Zuschauer-Bereich sehr hohe Erlöse generiert, Transfererlöse von 35 Millionen erzielen können und im Kostenbereich gerade durch ein kluges Vertragsmanagement von Frank Baumann bei den Lizenzspielern extreme Einsparungen vorgenommen", so Filbry.

Trotz Mindereinnahmen in der 2. Liga von 40 Millionen Euro beschreibt Filbry die Saison im Unterhaus als "Fastenkur" für die Grün-Weißen. "Wir konnten die Kaderkosten in einer kritischen Phase der Pandemie deutlich von 47 Millionen Euro auf 18 Millionen reduzieren, was uns bei einem Nichtabstieg so nicht gelungen wäre", sagte er. Dennoch wolle er solch ein Szenario nicht noch einmal erleben.