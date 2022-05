Berlin (SID) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC bangt im Relegationshinspiel am Donnerstag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) gegen den Zweitliga-Dritten um den Einsatz von Torwart Marcel Lotka. Dieser erlitt beim 1:2 in Dortmund am Samstag eine leichte Gehirnerschütterung und einen Nasenbeinbruch. "Der Einsatz am Donnerstag ist offen", twitterte die Alte Dame am Sonntag.

Hertha war am Samstag durch die Niederlage beim BVB und den 2:1-Erfolg des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln auf den 16. Tabellenplatz abgerutscht.