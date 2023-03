Hertha BSC muss in der Vorbereitung auf das Kellerduell bei der TSG Hoffenheim am Samstag vorübergehend auf Cheftrainer Sandro Schwarz verzichten.

Berlin (SID) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss in der Vorbereitung auf das Kellerduell bei Schlusslicht TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) vorübergehend auf Cheftrainer Sandro Schwarz verzichten. Der 44-Jährige leidet an einem Magen-Darm-Infekt, wird aber aller Voraussicht nach bereits am Freitag ins Tagesgeschäft zurückkehren und die Mannschaft auch ins Kraichgau begleiten.

"Ich bin im stetigen Austausch mit Sandro, und wir stimmen uns über alle Inhalte ab", sagte Co-Trainer Volkan Bulut am Donnerstag. Die Krise der Hoffenheimer mit nur einem Punkt im Jahr 2023 habe man zur Kenntnis genommen. "Aber wir wissen aufgrund der Analysen, worum es geht und wo wir unsere Chancen sehen. Das ist unabhängig von Serien", sagte Bulut.