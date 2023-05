Trainer Pal Dardai (47) will sich mit Absteiger Hertha BSC würdevoll aus der Bundesliga verabschieden.

Trainer Pal Dardai (47) will sich mit Absteiger Hertha BSC würdevoll aus der Bundesliga verabschieden. "Wir wollen ein gutes Ergebnis. Es wäre nicht schön, mit einem schlechten Spiel in den Urlaub zu fahren", sagte Dardai vor der letzten Partie der Saison beim VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). Die Berliner stehen seit dem vergangenen Wochenende als Absteiger fest, die Alte Dame muss zum siebten Mal den Gang in die Zweitklassigkeit antreten.

Es sei eine "richtige Scheiß-Woche" gewesen, sagte Dardai, der in Wolfsburg auch mehrere Spieler verzichten muss - unter anderem fällt Kevin-Price Boateng wegen Knieproblemen aus. Damit bleibt dem Altmeister ein letztes Bundesliga-Spiel zum Abschluss der Karriere verwehrt.

Im Training habe er nicht "die letzte Aggressivität" gesehen, "da muss ich noch kitzeln", meinte Dardai. Als Sportler "musst du den Charakter haben, noch einmal alles zu geben."