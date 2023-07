Fußball-Zweitligist Hertha BSC ist ohne seine prominenten Verkaufskandidaten ins Trainingslager nach Österreich (bis 21. Juli) aufgebrochen. Mit Krzysztof Piatek, dem bisherigen Kapitän Lucas Tousart und dem Belgier Dodi Lukebakio fehlen drei Profis auf der Kaderliste für die Reise nach Zelle am See, die in diesem Sommer teuer verkauft werden sollen. Die finanziell schwer angeschlagene Hertha ist nach dem Abstieg dringend auf Einnahmen angewiesen, der Kader ist dazu noch viel zu groß.

Auch U21-Nationalstürmer Jessic Ngankam, der mit einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht wird, reiste nicht mit. Alexander Schwolow, einer von noch immer fünf Torhütern bei Hertha, blieb ebenfalls in Berlin. Mittelfeldspieler Suat Serdar befindet sich nach einer Verletzung zudem im Aufbautraining.

Insgesamt hat Trainer Pal Dardai in Österreich einen 27-Mann-Kader zusammen, die Berliner starten am 29. Juli mit einem Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf in die neue Saison.