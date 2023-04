Sebastian Hoeneß hat vor seinem Liga-Debüt als Trainer des VfB Stuttgart keine Zweifel an der Marschroute seiner Mannschaft gelassen.

Stuttgart (SID) - Sebastian Hoeneß hat vor seinem Liga-Debüt als Trainer des VfB Stuttgart keine Zweifel an der Marschroute seiner Mannschaft gelassen. "Die Chance ist da, eine für uns bessere Ausgangssituation in der Tabelle herzustellen", sagte Hoeneß vor dem Fußball-Kellerduell beim VfL Bochum am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) und ergänzte: "Wir werden alles tun, um diese Chance zu nutzen."

Stuttgart liegt in der Bundesliga aktuell auf dem letzten Rang, auf den Relegationsplatz fehlen zwei Punkte. Auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt der Rückstand allerdings schon fünf Zähler. Hoeneß, der am Montag die Nachfolge von Bruno Labbadia angetreten hatte, setzt gegen Bochum auch auf seinen erfolgreichen Einstand unter der Woche.

Der Pokalsieg in Nürnberg (1:0) am vergangenen Mittwoch "bestärkt uns in unserem Weg", sagte Hoeneß, allerdings betonte er auch: "Wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Es war ein Spiel. Jetzt kommt ein Spiel, das nochmal einen anderen Charakter hat." Gegen Bochum erwartet Hoeneß "ein unruhiges Spiel" mit einem Gegner, der "Chaos veranstalten" wolle. Entsprechend müsse seine Mannschaft "vor allem mental" vorbereitet sein.

Immerhin: Gegen den VfL kann der neue Trainer wohl aus dem Vollen schöpfen. Einzig bei Stürmer Serhou Guirassy "muss man sehen, ob er die vollen 90 Minuten spielen kann", sagte Hoeneß. Einem Einsatz stünde jedoch nichts im Weg.