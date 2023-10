Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim kann im Auswärtsspiel bei Werder Bremen wieder auf Angreifer Wout Weghorst setzen. Der Niederländer, der bei der Niederlage gegen Borussia Dortmund (1:3) gefehlt hatte, habe seine Oberschenkelprobleme auskuriert und sei für die Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky) "eine Option", sagte TSG-Trainer Pellegrino Matarazzo. Auch Pavel Kaderabek steht wieder zur Verfügung.

Fraglich für die Partie an der Weser ist dagegen Offensivspieler Andrej Kramaric. Der Kroate habe "leider noch immer mit seiner Oberschenkelprellung zu kämpfen. Er konnte bislang noch nicht ins Training einsteigen", sagte Matarazzo am Donnerstag. Marco John und Bambase Conte sollen nach Verletzungen in der kommenden Woche zurückkehren.