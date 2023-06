Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat seinen Ex-Profi Florian Grillitsch zurück in den Kraichgau geholt.

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat seinen Ex-Profi Florian Grillitsch zurück in den Kraichgau geholt. Der österreichische Nationalspieler, der bereits von 2017 bis 2022 bei der TSG unter Vertrag stand, schließt sich nach einem Jahr beim niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam wieder den Hoffenheimern an. Der zentrale Mittelfeldspieler kommt ablösefrei von Ajax und hat bis Juni 2026 unterschrieben.

"'Grillo' ist ein herausragender Fußballer, der mit seiner enormen Ballsicherheit, seinen technischen Fähigkeiten und seinem fantastischen Spielverständnis bereits in der Vergangenheit ein echter Unterschiedsspieler für uns war und auch in Zukunft sein kann", sagte TSG-Sportchef Alexander Rosen über den 27-Jährigen: "Er soll mit seiner Erfahrung nicht nur auf dem Platz eine dominante Rolle einnehmen, sondern auch innerhalb der Mannschaft und in der Kabine als Führungspersönlichkeit vorangehen."