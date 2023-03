Frankfurt am Main (SID) - Mittelfeldspieler Grischa Prömel steht vor einem Comeback beim Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim. Der 28-Jährige, der Anfang November eine Knöchelfraktur erlitten hatte, kehrte in dieser Woche auf den Platz zurück. Laut TSG-Trainer Pellegrino Matarazzo kommt die Partie bei Werder Bremen am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) noch zu früh, in der kommenden Woche gegen Schalke 04 soll er wieder eine Option sein.

Neben Prömel könnte auch Justin Che nach dem Bremen-Spiel wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Bei Jacob Bruun Larsen ( Leiste) werde es noch dauern, zudem sei Kasper Dolberg nach seiner Gehirnerschütterung vor drei Wochen noch nicht wieder fit, sagte der TSG-Coach.

In Bremen hofft Matarazzo auf einen weiteren Erfolg im engen Abstiegskampf. "Unsere Jungs sind bereit für den nächsten Angriff", sagte der 45-Jährige, nachdem die Kraichgauer gegen Hertha BSC (3:1) zuletzt nach einer langen Negativserie einen Befreiungsschlag gelandet hatten. Er sei mit dem Tabellen-15. "noch lange nicht am Ende. Jeder will mehr".