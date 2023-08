Die TSG Hoffenheim muss in der Auftaktpartie gegen den SC Freiburg womöglich auf Abwehrspieler Ozan Kabak verzichten.

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim muss in der Auftaktpartie gegen den SC Freiburg womöglich auf Abwehrspieler Ozan Kabak verzichten. Der 23-Jährige sei "auf jeden Fall" fraglich, sagte Trainer Pellegrino Matarazzo vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky), nachdem Kabak in der Erstrundenpartie des DFB-Pokals beim VfB Lübeck (4:1) einen Schlag aufs Sprunggelenk bekommen hatte und zur Halbzeit ausgewechselt worden war.

Der türkische Nationalspieler soll laut Matarazzo am Donnerstag versuchen, wieder ins Training einzusteigen. "Wir werden sehen, ob er eine Option sein kann", sagte der TSG-Coach. Nach Verletzungen waren dafür unter der Woche Kasim Adams und Fisnik Asllani wieder zur Mannschaft gestoßen. Bei Dennis Geiger (Adduktoren) werde es "noch seine Zeit" dauern, sagte Matarazzo.

Gegen Freiburg solle sein Team "mit Freude, Energie und Geschlossenheit" auftreten, forderte der Trainer der Hoffenheimer. Die vergangene Saison, in der die TSG lange im Abstiegskampf gesteckt hatte, sei "letzte Saison. Wir haben unsere Lehren gezogen und die Vorbereitung genutzt".