Frankfurt am Main (SID) - Angreifer Munas Dabbur von Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim ist nach seiner Roten Karte beim Heimsieg gegen Hertha BSC (3:1) wegen rohen Spiels vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für drei Partien gesperrt worden. Der Israeli hatte Berlins Dodi Lukebakio in der 71. Minute mit einer Grätsche von hinten an der Ferse getroffen.

Die Sperre gilt für alle Meisterschaftsspiele des Vereins. Dabbur wird Hoffenheim somit im Abstiegskampf bei Werder Bremen (2. April), gegen Schalke 04 (9. April) und bei Bayern München (15. April) fehlen. Die Kraichgauer liegen nur einen Punkt vor dem Relegationsrang auf Platz 15.