Köln (SID) - Die dänischen Zwillingsschwestern Sara und Karen Holmgaard verlassen den Frauenfußball-Bundesligisten Turbine Potsdam und wechseln zum FC Everton in die englische Women's Premier League. Das teilte der deutsche Traditionsklub am Freitag mit.

Die beiden Nationalspielerinnen, die im Juli mit Dänemark an der EM in England teilnahmen, waren Anfang 2021 von Fortuna Hjörring nach Potsdam gewechselt. Insgesamt bestritt Mittelfeldspielerin Karen 36 Pflichtspiele für Turbine, während Abwehrspielerin Sara in 28 Begegnungen für den sechsmaligen deutschen Meister auflief.