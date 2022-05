Hamburg (SID) - Kapitän Sebastian Schonlau vom Hamburger SV blickt voller Selbstvertrauen auf die Relegations-Duelle mit Hertha BSC. "Wir wollen die Spiele gewinnen. Es ist klar, dass es nicht einfach wird", sagte der 27-Jährige am Montag: "Hertha ist der Erstligist, bei Hertha ist auch sicherlich irgendwo der Druck. Aber wir können befreit aufspielen, wir haben richtig, richtig Bock auf die Spiele, und ich hoffe, das wird man auch sehen."

Nach dem 3:2-Erfolg in Rostock, der Rang drei sicherte, könne sein Team mit einer "breiten Brust" auftreten, sagte Schonlau, "das sieht bei Hertha vielleicht ein bisschen anders aus".

Er wolle vor den beiden Partien am Donnerstag im Berliner Olympiastadion und dem Rückspiel am darauffolgenden Montag (beide 20.30 Uhr/Sky und Sat.1) im Volksparkstadion aber nicht so viel über den Gegner sprechen. Stattdessen gelte es, sich auf die "eigene Haltung" zu konzentrieren.

Schon die mit einem starken Schlussspurt erkämpfte Chance auf den Bundesliga-Aufstieg wertet Schonlau als beachtlich: "Dass wir das noch erreicht haben - vor fünf, sechs Wochen hätte da gar keiner mehr mit gerechnet. Vielleicht bis auf die Jungs in der Mannschaft und im Verein."