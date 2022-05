Rostock (SID) - Der Hamburger SV hat die Bundesliga-Relegationsspiele gegen Hertha BSC erreicht. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter gewann am letzten Zweitliga-Spieltag bei Hansa Rostock 3:2 (0:1) und sicherte sich durch den fünften Liga-Sieg hintereinander Platz drei.

Vier Jahre nach dem ersten Bundesliga-Abstieg seiner Vereinsgeschichte darf der HSV, der die letzten drei Zweitliga-Spielzeiten jeweils auf dem vierten Platz beendet hatte, nun auf eine Rückkehr ins deutsche Fußball-Oberhaus hoffen. Das Relegationshinspiel steigt am kommenden Donnerstag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) in Berlin, die Entscheidung fällt am darauf folgenden Montag (20.30/Sky und Sat.1) in Hamburg.