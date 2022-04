Trainer Adi Hütter vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach will den positiven Trend seines Teams auch im Derby gegen den 1. FC Köln ausbauen.

Mönchengladbach (SID) - Trainer Adi Hütter vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach will den positiven Trend der letzten Wochen seines Teams auch im Derby gegen den 1. FC Köln ausbauen. "Wir wollen unseren kleinen Lauf mit zehn Punkten aus den letzten vier Spielen fortsetzen", sagte der 52-Jährige vor dem brisanten Nachbarschaftsduell am Samstag (18.30 Uhr/Sky): "Wir haben noch fünf sehr interessante Spiele, speziell jetzt am Samstag."

Das Derby sei "außergewöhnlich" und ein "wichtiges Spiel", aber am "Ende geht es auch nur um drei Punkte", sagte Hütter. Gegen Köln komme es vor allem darauf an, "über die 90 Minuten hinaus sehr konzentriert" zu sein und die "Lücken" zu nutzen.

Eine Trainerdiskussion ließ Sportvorstand Roland Virkus indes nicht zu. "Natürlich wollen wir in die neue Saison mit Adi Hütter als Trainer gehen. Wir sind im ständigen Austausch und führen jeden Tag Gespräche", sagte Virkus.