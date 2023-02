Sardar Azmoun von Bayer Leverkusen hat sein Tor im Spiel am Sonntag beim SC Freiburg (1:1) auch den Menschen in seiner iranischen Heimat gewidmet.

Freiburg (SID) - Der iranische Nationalspieler Sardar Azmoun vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen hat sein Tor im Spiel am Sonntag beim SC Freiburg (1:1) auch den Menschen in seiner Heimat gewidmet. "Alle Leute im Iran unterstützen mich - und ich unterstütze sie. In Gedanken bin ich immer bei ihnen", sagte der Angreifer, der in der 67. Minute den Treffer zum Endstand erzielt hat, nach der Partie.

Der Iran wird seit Monaten von heftigen Protesten erschüttert. Ausgelöst wurden sie durch den Tod von Mahsa Amini am 16. September des vergangenen Jahres. Die Kurdin war nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei wegen eines nicht ordnungsgemäß getragenen Kopftuchs gestorben.

Bei der zurückliegenden WM-Endrunde in Katar hatten Irans Nationalspieler für Aufsehen gesorgt, als sie vor dem ersten Gruppenspiel gegen England (2:6) die Hymne nicht mitgesungen hatten und damit ein Zeichen der Solidarität an die Regime-Kritiker sendeten.