Beim kriselnden Fußball-Bundesligisten FC Augsburg hat die Suche nach dem Nachfolger des entlassenen Trainers Enrico Maaßen begonnen. "Wir haben ein klares Anforderungsprofil erstellt und nun erste Kontakte aufgenommen", sagte Sportdirektor Marinko Jurendic in einer Medienrunde am Dienstag: "Es gibt kein Ausschlusskriterium, wir ziehen alle Möglichkeiten in Betracht. Es geht nicht um Namen, sondern um Inhalte."

Zeitlich setzen sich die Schwaben dabei nicht unter Druck. "Wir wollen nicht die schnellste, sondern die beste Lösung finden. Der Findungsprozess ist von verschiedenen Elementen abhängig, aber wir wollen unserem neuen Cheftrainer auch die nötige Vorlaufzeit geben", sagte Jurendic.

Auf der persönlichen Ebene fiel dem 45 Jahre alten Sportchef die Trennung von Maaßen nicht ganz einfach. "Bei einer Trainerentlassung geht es auch immer um die menschliche Komponente, 'Enno' hat sich in den letzten 15 Monaten extrem reingekniet und einige Veränderungen im Kader vorangetrieben", so Jurendic: "Es tut immer weh, sich zu trennen, aber als Verein sind wir dazu verpflichtet, Entscheidungen zu treffen."

Maaßen war im Sommer 2022 von Borussia Dortmund II zum Bundesligisten gewechselt. Unter dem jungen Trainer holte der FCA nur zwei Siege aus den vergangenen 19 Pflichtspielen. In der Bundesliga stürzte der Klub zuletzt durch die Heimniederlage gegen Aufsteiger Darmstadt 98 auf Rang 15 ab.