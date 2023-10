Trainer Christian Streich hat sich unter dem Eindruck der Kämpfe im Nahen Osten grundsätzlich gegen den Einsatz von militärischer Gewalt ausgesprochen. "Große militärische Aktionen haben noch nie zur Beruhigung geführt. Es führt immer zum Gegenteil, nie zur Konfliktlösung, der Hass und die Wut werden noch größer", sagte Streich am Donnerstag: "Es führt immer weiter in den Abgrund. Es wird auch in Israel und Palästina so sein."