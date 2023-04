Vorstandschef Oliver Kahn hat die Spekulationen um seine Zukunft bei Fußball-Rekordmeister Bayern München heruntergespielt. "Wenn ich das richtig verstanden habe, hat irgendeiner eine Twitter-Nachricht abgesetzt und alle anderen sind dann draufgesprungen", sagte Kahn nach dem möglicherweise folgenschweren 1:3 (1:0) am Samstag beim Mainz 05" itemprop="name" />FSV Mainz 05 im ZDF: "Und dann ist ein Hype um dieses Thema entstanden."

Kahn bezog sich auf einen Tweet des früheren Bundesliga-Stürmers Jan Aage Fjörtoft. Der Norweger hatte Kahns Abberufung zuletzt als "eine Frage der Zeit" bezeichnet, der Trennungsprozess sei längst ein "laufendes Verfahren".

Kahn bekräftigte am Samstag nun: "Ich kann Ihnen nur sagen: Für mich gibt es nur ein einziges Ziel. Diese Saison mit dem deutschen Meistertitel herumzubringen und dann nächste Saison nochmal richtig anzugreifen." Wie sportschau.de am Samstag vor dem Spiel berichtet hatte, planen die Bayern weiter mit Kahn als Vorstandschef.

Nach der Niederlage in Mainz verloren die Münchner die Tabellenführung allerdings an Borussia Dortmund, fünf Spieltage vor Saisonende sind sie nun auf Ausrutscher des Konkurrenten angewiesen. Die Bundesliga-Meisterschaft ist in dieser Saison die letzte verbliebene Chance auf einen Titel, in der Champions League und im DFB-Pokal sind die Münchner bereits gescheitert.