Hamburg (SID) - Der Hamburger SV hofft im Kampf um die Rückkehr in die Bundesliga wieder auf ein starkes Finish im Saisonendspurt. Nach dem 4:0 (2:0) im Nachholspiel gegen Erzgebirge Aue verkürzte der Traditionsklub den Rückstand auf die Plätze zwei und drei auf sechs Punkte - bei noch sechs ausstehenden Spielen. Der Sieg gegen Aue fühle sich "sehr, sehr gut an", sagte Jonas Meffert: "Wir wissen aber auch, dass es jetzt direkt weitergeht und wir am Sonntag in Kiel nachlegen müssen."

Und Maxi Rohr forderte nach zuvor fünf Spielen ohne Sieg, den neuen Schwung "in die nächsten Aufgaben" mitzunehmen, "denn es geht ja nahtlos weiter." Und sollte der HSV bei Holstein Kiel gewinnen, könnten die Hanseaten weiteren Boden gut machen. Denn am Wochenende spielen die Aufstiegskonkurrenten in direkten Duellen gegeneinander, nehmen sich also Punkte weg.

Wenn die anderen wie Werder Bremen, Darmstadt 98, der FC St. Pauli oder Schalke 04 noch straucheln sollten, will der HSV da sein. "Man merkt, die Jungs identifizieren sich mit dem Verein und der Idee. Wir alle gehen einen gemeinsamen Weg", sagte Trainer Tim Walter: "Da verliert man zusammen und da gewinnt man zusammen."