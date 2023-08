Mittelfeld-Antreiber Kevin Kampl (32) sieht trotz der prominenten Abgänge beim DFB-Pokalsieger RB Leipzig keinen Grund zur Panik. "Seitdem ich hier bin, haben wir immer Top-Spieler gehabt, die uns verlassen haben. Und wir haben die Abgänge immer kompensiert. Daher bin ich mir absolut sicher, dass wir auch dieses Jahr mit einem Top-Kader starten und unser Ziel, die Champions-League-Qualifikation, erreichen", sagte Kampl im Interview mit der Sport Bild.

Nach dem Verlust der Schlüsselspieler Christopher Nkunku, Dominik Szoboszlai und Konrad Laimer wechselte in der vergangenen Woche noch Abwehrchef Josko Gvardiol für eine Rekordsumme zu Manchester City. Dennoch glaubt Kampl fest daran, dass die Leipziger bald auch in der Bundesliga ganz oben angreifen. "Ich bin mir zu 100 Prozent sicher bin, dass dieser Verein irgendwann Meister werden kann. Dieser kontinuierliche Weg, immer einen Schritt nach vorne zu machen, der wird meiner Meinung nach irgendwann belohnt", so der Slowene.

Meister Bayern München werde nach der enttäuschenden letzten Saison aber "eine Schippe drauflegen", ist sich Kampl sicher: "Aber grundsätzlich schauen wir nur auf uns und wollen unsere Ziele erreichen."