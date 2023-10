Fußball-Bundesligist RB Leipzig setzt auch in der Zukunft auf Routinier Kevin Kampl.

Fußball-Bundesligist RB Leipzig setzt auch in der Zukunft auf Routinier Kevin Kampl. Wie der DFB-Pokalsieger am Donnerstag mitteilte, verlängerte der 33-Jährige seinen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2026. Der Mittelfeldspieler war 2017 nach Leipzig gekommen und gewann mit den Sachsen bislang zweimal den DFB-Pokal und einmal den Supercup. Kampl erzielte in bislang 220 Einsätzen für RB neun Tore.

"Kevin Kampl ist einer unserer wichtigsten Spieler", sagte Sportdirektor Rouven Schröder: "Zum einen mit seinen besonderen sportlichen Qualitäten und seinem Spielstil. Zum anderen mit seiner Rolle und Position in der Mannschaft und im gesamten Klub, denn Kevin lebt RB Leipzig zu jeder Sekunde und verkörpert das, was den Verein auszeichnet wie kaum ein zweiter."