Ein furioser FC Bayern um Rekordschütze Harry Kane hat sich für den traditionellen Wiesn-Besuch in Stimmung geschossen. Der Rekordmeister gewann gegen den überforderten VfL Bochum mit drei Kane-Toren hochverdient 7:0 (4:0) und übernahm durch den Pflichtsieg gegen einen seiner Lieblingsgegner erst einmal die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga. Am Sonntag feiern die Bayern-Stars mit ihren Familien auf dem Oktoberfest - bevor es in einen heißen Herbst geht.

Die Bayern gingen vor 75.000 Zuschauern durch Eric Maxim Choupo-Moting früh in Führung (4.). Der überragende Kane legte schnell nach (12.). Matthijs de Ligt (29.) und Leroy Sane (38.) sorgten schon vor der Pause für die Vorentscheidung. Kane erhöhte in der zweiten Hälfte per Handelfmeter (54.), legte für Superjoker Mathys Tel (81.) noch einmal auf und sorgte für den Schlusspunkt (88.).

Für Superstar Kane waren es bereits die Treffer fünf bis sieben nach fünf Ligaspielen - Vereinsrekord! Gerd Müller (1965), Miroslav Klose (2007) und Mario Mandzukic (2012) hatten "nur" fünfmal getroffen.

Für die Bayern geht es am Dienstag im DFB-Pokal in der ersten Runde zu Drittligist Preußen Münster, bevor am kommenden Samstag das Topspiel bei RB Leipzig ansteht. Die Münchner wollen nicht nur Revanche für die Pleite im Supercup (0:3), sondern im Kampf um den Titel gegen einen Herausforderer ein wichtiges Zeichen setzen.

Das auswärtsschwache Bochum, das zuletzt dreimal in Folge Remis gespielt hatte, wartet weiter auf den ersten Saisonsieg. Gegen die Bayern setzte es in den vergangenen zwei Jahren nun schon die dritte deutliche Pleite nach zwei 0:7-Klatschen.

Tuchel nahm nach dem wilden 4:3 in der Champions League gegen Manchester United vier Wechsel vor. Thomas Müller blieb aber zunächst nur ein Bankplatz, genauso wie Tel. Für Dayot Upamecano, Leon Goretzka, Serge Gnabry und Jamal Musiala starteten de Ligt, Noussair Mazraoui, Coman und Choupo-Moting. Es müsse, sagte Tuchel, "einiges" angepasst werden, "weil Bochum sehr schnell nach vorne spielt".

Schnell spielten allerdings nur die Bayern - zu schnell für den VfL. Bereits nach 38 Sekunden scheiterte Choupo-Moting an Manuel Riemann, ehe der Bayern-Stürmer kurz darauf den Ball nur über die Linie schieben musste. Sane und Coman hatten glänzend vorbereitet.

Wenig später zeigte Kane seine Qualitäten, als er einen abgeprallten Ball eiskalt verwandelte. De Ligt traf per Kopf nach einer Ecke von Joshua Kimmich. Sane profitierte wiederum von einem feinen Kane-Pass.

Bochum war in allen Belangen unterlegen und hatte Glück, nicht schon zur Pause noch höher zurückzuliegen. Choupo-Moting, Kane oder Coman vergaben weitere Großchancen. Auch nach dem Wechsel blieb die Partie äußerst einseitig, die Bayern hätten sogar höher gewinnen können.