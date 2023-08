Stürmer Harry Kane hat sich mit emotionalen Worten von den Fans von Tottenham Hotspur verabschiedet. "Natürlich gehen gerade viele Emotionen durch meinen Kopf und ich bin traurig, den Verein zu verlassen", sagte Kane in einem Video in den Sozialen Medien: "Das ist ein Dankeschön an alle meine Mannschaftskameraden über die Jahre, an alle Trainer, an alle Manager, an jeden einzelnen Mitarbeiter des Vereins, vom Ausstatter bis zu den Köchen."

Kane wechselt zum deutschen Rekordmeister Bayern München, das bestätigten die Münchner am Samstagvormittag. "Ich habe alles gegeben, was ich konnte, um euch stolz zu machen und euch so viele besondere Momente und Erinnerungen zu schenken, die hoffentlich für immer bleiben", führte Kane aus: "Wir werden all die Momente, die wir zusammen erlebt haben, nie vergessen."

Eine Rückkehr nach Tottenham in der Zukunft schloss der 30-Jährige außerdem nicht aus. "Es ist kein Abschied, weil man nie weiß, wie sich die Dinge in der Zukunft entwickeln, aber es ist ein Dankeschön und wir sehen uns bald wieder", sagte Kane. Dennoch habe er das Gefühl gehabt, "dass es an der Zeit war, zu gehen. Ich wollte nicht mit einer Menge ungelöster Zukunftsgespräche in die Saison gehen."

Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft stand seit 2011 in 435 Pflichtspielen für die Spurs auf dem Platz und erzielte dabei 280 Treffer – das macht ihn zum Rekordschützen des Vereins. Kane wurde 2016, 2017 und 2021 englischer Torschützenkönig. Nach Alan Shearer erzielte er die zweitmeisten Tore in der Geschichte der Premier League.

Die Münchner zahlen laut Medienberichten 100 Millionen Euro plus Bonuszahlungen im zweistelligen Millionenbereich an die Engländer, Kane ist damit der teuerste Einkauf in der 60-jährigen Bundesliga-Geschichte. Sein Jahresgehalt soll 25 Millionen Euro betragen.