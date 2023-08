Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt 98 will vor dem Ende des Transferfensters im Angriff noch personell nachlegen. Es sei "kein Geheimnis, dass wir in der Offensive noch nach Verstärkung schauen", sagte der Sportliche Leiter Carsten Wehlmann bei Sky: "Natürlich alles in dem Wissen, welche Möglichkeiten wir als Verein haben. Wir haben die Augen und Ohren am Markt – das haben wir auch immer so kommuniziert."

Ein neuer Stürmer müsse "in die Gruppe passen und die notwendigen Fähigkeiten mitbringen, die wir uns erhoffen", führte der 51-Jährige aus. Allerdings wolle er die Tor-Flaute "nicht nur am Sturm-Thema festmachen". Es liege "auch an den Anderen, sich konzentrierte Bälle vorzubereiten. Das, was uns immer ausgemacht hat, ist das gesamte Kollektiv – dass auch andere in die Bresche springen und Tore schießen können".

Darmstadt hatte sich in der ersten Runde des DFB-Pokals mit einem 0:3 (0:1) beim Regionalligisten FC Homburg blamiert. Zudem blieben die Lilien in vier ihrer fünf letzten Testspiele ohne eigenen Treffer.