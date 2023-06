Neuzugang Naby Keita überrascht die mediale Verwunderung über seinen Wechsel zum Fußball-Bundesligisten Werder Bremen nicht. "Ich verstehe, dass sich viele Leute fragen, warum ich den Schritt vom FC Liverpool zu Werder Bremen gehe", sagte der 28 Jahre alte Nationalspieler Guineas nach der offiziellen Bekanntgabe seiner Vertragsunterschrift im Interview mit seinem neuen Verein.

"Als ich mit dem Trainer und dem Sportdirektor sprach, erzählten sie mir vom Projekt des Vereins. Danach habe ich mir viele Gedanken gemacht - auch mit meiner Familie", sagte Keita, der zuvor bereits von 2016 bis 2018 für RB Leipzig in der höchsten deutschen Spielklasse aufgelaufen war: "Am Ende musste ich mich entscheiden und ich habe mich für Werder Bremen entschieden."

Keita sei "sehr glücklich über diese Entscheidung" und er "werde in der kommenden Saison mit der Mannschaft alles geben". Die Zeit in Deutschland habe Keita "sehr vermisst. Aber jetzt bin ich zurück in der Bundesliga und hoffe, an alte Zeiten anknüpfen zu können."

Der Mittelfeldspieler war vor fünf Jahren für 60 Millionen Euro von Leipzig an die Anfield Road gewechselt. Mit den Reds gewann Keita 2019 die Champions League und im Folgejahr die englische Meisterschaft.

Auf der Insel hatte Keita aber auch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. In der Mannschaft des deutschen Teammanagers Jürgen Klopp kam der 28-Jährige nur zu insgesamt 84 Einsätzen in der Premier League, zuletzt im Februar dieses Jahres.