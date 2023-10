Sportgeschäftsführer Christian Keller hat Trainer Steffen Baumgart nach dem Bundesliga-Fehlstart des 1. FC Köln demonstrativ den Rücken gestärkt. "Steffen macht hier seit über zwei Jahren - gemeinsam mit seinem Trainerteam - einen sehr guten Job. Ich kann jeden Tag sehen, wie gearbeitet wird - wie akribisch, fleißig, reflektiert, aber auch selbstkritisch es zugeht", sagte Keller bei Sky. Baumgart sei beim FC "goldrichtig".

Köln hat nach sieben Spielen erst einen Punkt auf dem Konto, am Sonntag (15.30/DAZN) erwartet das Schlusslicht den alten Rivalen Borussia Mönchengladbach. "Wir wissen, dass uns eine sehr herausfordernde Saison bevorsteht", sagte Keller: "Wir sind trotzdem davon überzeugt und haben ganz großes Vertrauen in die Mannschaft, dass wir am Ende auf einem Platz stehen werden, der mit dem Abstieg nichts zu tun hat."

Mut macht Keller auch die Erfahrung mit seinem Ex-Klub Jahn Regensburg. In der Zweitliga-Saison 2017/18 hatte der Jahn als Aufsteiger an den ersten sieben Spieltagen fünfmal verloren. "Nur indem wir ruhig und fokussiert geblieben sind, der Mannschaft vertraut haben und mit Überzeugung unserer Spielidee nachgegangen sind, konnten wir am Ende trotzdem noch Fünfter werden. Folglich haben sich dann erfreulicherweise auch die Ergebnisse eingestellt", sagte er.